Una proposta scolastica per scoprire i nuovi talenti e costruirsi il futuro

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con COLLEGIO SAN GIUSEPPE - ISTITUTO DE MERODE

La scuola è un percorso di vita che va vissuto a 360°: lo studio è importante, tanto quanto riuscire a valorizzare i propri talenti e coltivare i propri interessi. E il percorso scolastico proposto dal Collegio San Giuseppe De Merode si pone proprio questo obiettivo: offrire una esperienza di vita globale, creando un ambiente educativo avvolgente in cui vivere momenti di crescita significativi. Gli studenti, quindi, sono i veri protagonisti dei progetti formativi, culturali e umani dell'Istituto.

Accanto ai contenuti scolastici di alto livello, proposti in diversi curricoli e numerosi corsi, viene quindi strutturato un programma che mira ad andare incontro alle esigenze personali, diverse per ciascuno studente, per accompagnare e responsabilizzare ognuno a dare il meglio di sé, in maniera attiva e partecipando alle iniziative organizzate durante gli studi.

Aggregazione, socializzazione, condivisione: i valori fondamentali di un percorso scolastico formativo anche a livello umano

Imparare, crescere, migliorarsi: il Collegio San Giuseppe De Merode si propone di far vivere l'esperienza scolastica come un tempo desiderabile e appagante della propria giornata e della propria giovinezza. Coltivare il piacere di andare a scuola è possibile soprattutto proponendo una crescita culturale e personale arricchita dalle attività correlate al percorso studi, utili a coltivare talenti e peculiarità. Uno degli slogan con cui l'Istituto si è fatto conoscere è infatti "la scuola per amare la scuola": per fare sì che questo accada davvero è importante poter organizzare momenti che rendano nuova e stimolante ogni giornata.



Queste attività coinvolgono studenti di età diversa, provenienti da classi e corsi differenti, ma uniti da una passione o da una attitudine comune: socializzare è molto importante e il Collegio organizza eventi in cui i più grandi possano aiutare i più piccoli a integrarsi nella scuola in una sorta di staffetta generazionale. Incontri periodici con genitori e docenti sono altri momenti fondamentali per stabilire relazioni, confrontarsi e scambiarsi esperienze. Anche le numerose uscite culturali sono utili a creare e cementare i rapporti e le interazioni.

Giornate aperte e di condivisione per conoscere, imparare e raccontarsi

Durante gli open day e gli eventi organizzati dal Collegio San Giuseppe De Merode gli studenti sono in prima linea per testimoniare con la propria esperienza la qualità dell'offerta formativa dell'Istituto e le numerose proposte interculturali ed extrascolastiche. Tra le iniziative di aggregazione e condivisione, ad esempio, l'8 dicembre si celebra l’ormai tradizionale omaggio floreale alla Madonna in piazza di Spagna, una ricorrenza voluta proprio dagli studenti fin da quando venne eretta la statua. Dicembre in generale è un mese che, anche grazie alle festività, esalta il senso di appartenenza e il valore della famiglia: il laboratorio teatrale Il Quadriportico organizza e mette in scena un musical al quale partecipano gli allievi della scuola, non solo come attori/attrici, ma anche come tecnici, costumisti, attrezzisti e staff, riuscendo ogni volta a stupire piacevolmente il pubblico.



A dicembre 2023 gli studenti hanno proposto per quattro giorni Romeo e Giulietta, musical di Presgurvic all'interno del teatro della scuola: sono stati coinvolti ben ottanta giovani, 35 in scena e gli altri nel comparto tecnico organizzativo. Anche il Natale al San Giuseppe De Merode è uno dei momenti più emozionanti dell'anno scolastico, con la rappresentazione del Presepe Vivente che quest’anno, in occasione degli ottocento anni dal primissimo Presepe di Greccio, ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media nella spettacolare cornice del Quadriportico.

Eventi per lo sviluppo delle scienze, per conservare la memoria e educare alla solidarietà

Il Collegio San Giuseppe De Merode concede ampio spazio alle cosiddette materie STEM, sigla che è l'acronimo di quattro termini inglesi traducibili in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Questi ambiti disciplinari sono ormai di assoluto rilievo e l'Istituto li esalta grazie alle tecnologie di ultima generazione dei laboratori di chimica, fisica e informatica, nonché alle dotazioni digitali di cui dispongono gli studenti (Ipad, LIM, wifi e fibra ottica). A gennaio gli iscritti al Club delle Scienze organizzano il Festival Demerodiano della Scienza, giunto alla sua dodicesima edizione: negli anni alcuni di questi progetti sono stati selezionati per rappresentare l'Italia nel Festival Europeo della Scienza. Sempre a gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si raccontano le esperienze di chi ha vissuto in prima persona quei tragici eventi e anche di chi, nascosto all'interno delle mura dell'Istituto, si è salvato dalle persecuzioni: per questo motivo la scuola è stata anche riconosciuta House of Life e il Direttore dell'epoca nominato Giusto tra le Nazioni.



Da sempre in prima linea nel campo della solidarietà, la rete lasalliana propone inoltre un tema annuale di riflessione e di impegno, attorno al quale viene costruito un progetto di approfondimento culturale con l'organizzazione di un concorso letterario, che coinvolge gli alunni di tutti i corsi in febbraio, un mese ricchissimo di appuntamenti: tra questi uno spettacolo completamente in inglese da parte delle Classi Quinte della Primaria, la settimana di full immersione degli studenti delle sezioni Cambridge in Gran Bretagna, e ancora la Settimana Bianca a Bormio, alla quale partecipano circa duecento tra alunni e genitori. Viene anche organizzata un'attività di volontariato a Scampia.

Solida tradizione con un occhio sempre attento alle passioni e ai talenti degli studenti

Tra le proposte del San Giuseppe De Merode ci sono anche delle sezioni internazionali dei licei: l'Istituto è infatti una delle poche scuole che, nel percorso internazionale, propone come curricolari anche il livello AS/AL e offre tutti i corsi per l'acquisizione dei livelli del quadro comune europeo di conoscenza della lingua inglese (English Young Learners e corsi pomeridiani dall'A1 al C2) e organizza gli esami DELE per lo spagnolo. Anche lo sport contribuisce a creare senso di appartenenza, insegnando valori come il fair play e la sana competizione: gare campestri, giochi di istituto, atletica e tornei si sommano ai numerosi corsi proposti dalla scuola, tra cui danza, scherma, arti marziali, calcetto, volley e basket.



Spazio, inoltre, alla musica: il coro Frères and Friends formato da docenti e genitori degli alunni della scuola propone concerti di grande rilievo; il coro La Salle delle voci bianche della Primaria e quello dei Liceali arricchiscono le proposte dell'Istituto. La Scuola Media ogni anno organizza anche un concerto in cui tutti gli allievi creano musica e testi. A questo si uniscono i corsi di pianoforte e chitarra, per dare spazio alle passioni artistiche degli studenti. Gli eventi e le manifestazioni organizzate dal Collegio durante tutto l'anno culminano con la Giornata del Cuore, a metà maggio: genitori e alunni, docenti e amici passano insieme una giornata all'insegna della beneficenza, tra giochi e divertimento, raccogliendo i fondi per le attività di solidarietà della scuola.



Lo studio, i voti e i risultati accademici hanno sicuramente una grandissima importanza nella crescita personale e culturale di ciascuno studente: il valore di una persona, però, dipende soprattutto dalla ricchezza interiore e dalla qualità delle sue relazioni. Il Collegio San Giuseppe De Merode lo sa e da sempre ha unito questi obiettivi formativi con percorsi e attività a tutto tondo. Per conoscere i corsi e le proposte dell’Istituto è possibile visitare il sito internet sangiuseppedemerode.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 13:57