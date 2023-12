Choc in via Palestro, tre bambine molestate da uno sconosciuto: «Volete delle caramelle?» Caccia all'uomo con la felpa nera

Quante volte da bambini c’è stato raccomandato dai genitori di non accettare mai caramelle dagli sconosciuti. Sembrava più quasi un eccesso di premura, e invece è successo proprio l’altra sera in pieno centro. Vittime tre bambine che giocavano in via Palestro ad Ancona, mentre le loro mamme si trovavano vicino ad un negozio poco distante. Erano circa le 22,30 di venerdì sera, le tre minori se ne stavano appartate a giocare tra loro nell’attesa di riprendere la passeggiata con le mamme.