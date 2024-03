In fuga col figlio neonato, rintracciati i genitori: stanno tutti bene. «Scappati per paura dei servizi sociali»

Rientra il caso dei genitori in fuga col figlio neonato: cinque giorni fa una mamma e un papà avevano fatto perdere le loro tracce prima di un incontro con gli assistenti sociali, scappando dall'ospedale Santa Chiara di Pisa. Oggi la famiglia è stata individuata dai carabinieri in un comune della provincia di Grosseto: insieme ai genitori, il padre nordafricano e la madre originaria della Sardegna, gravitanti nella provincia di Pisa, dove sembra che non avessero una residenza fissa, c'erano il neonato e un altro figlio minorenne.