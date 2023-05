Furti e aggressioni: «Per un italiano su 4 il luogo in cui abita è insicuro». Il 5% teme violenze sessuali

Furti e aggressioni, e il timore di violenze sessuali fanno sentire insicuri i cittadini: «Per un italiano su 4 il luogo in cui vive è insicuro». Nel 2023, dunque, più di un cittadino su quattro (26,6%) giudica insicuro il luogo in cui abita: questo accade con più frequenza al Sud (30,5%) e nelle Isole (38,4%).

I crimini che preoccupano gli italiani

Fra i crimini che più preoccupano gli italiani sul piano della sicurezza, spicca il furto in abitazione (26,6%), l'aggressione fisica (17,7%) e la paura di subire uno scippo (11,1%). Il furto di dati personali su internet preoccupa il 9,9% dei cittadini, mentre raggiungono percentuali intorno al 7% la truffa, il furto sull'auto in sosta e la rapina. Il 4,8% ha paura di subire violenza sessuale e il 2,9% di subire altri reati. È quanto emerge da un'indagine condotta da Eurispes in collaborazione con il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione centrale della polizia criminale.