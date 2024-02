Francesca Michielin e il tempo che passa: «Ho fatto la patente da dieci anni, ma questo mistero rimane»

Francesca Michielin condivide sui social molti momenti della sua vita. Non si limita solamente a raccontare ai suoi fan i suoi progetti lavorativi, ma parla anche delle sue passioni, dei suoi viaggi e dei suoi pensieri. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la cantante ragiona sul passare del tempo e su uno dei "misteri" a cui, dopo diversi anni di patente, non è ancora venuta a capo. Ovviamente, come al solito, la serie di scatti ha riscosso molto successo tra i fan della cantante che sono molto contenti di vederla di nuovo serena dopo l'operazione subita ai reni.