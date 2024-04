Francesca Michielin vuole iscriversi all'università: «Ma non posso frequentare...». I consigli dei fan sorprendono tutti

di Cristina Siciliano

Francesca Michelin, dopo la laurea con 110 al conservatorio Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto conseguita nel 2022, vorrebbe iscriversi nuovamente all'università. «Vorrei un sacco iscrivermi di nuovo all’università ma non posso frequentare. Che consigli mi date?». Sono queste le parole che proprio nelle ultime ore la cantante ha scritto sul suo profilo Threads. L'artista, ancor oggi, non smette di colorare il concetto di paura con tinte calde inoltrandosi in mondi diversi ma sempre connessi dalla sua capacità di comunicare: più tra tutti la passione per lo studio.

I commenti dei fan

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Francesca Michielin sul suo profilo Threads.

E ancora: «Non commettere questo errore, tanto è inutile». «Se non ti serve per lavorare, la laurea non è necessaria. Puoi studiare cose che ti interessano anche da sola non è che se ti piace l'arte allora devi per forza prenderti la laurea», ha scritto ancora un'altra fan.

