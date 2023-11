Filippo Turetta dov'è, spunta il video dal benzinaio: «Banconote sporche di sangue». Nel suo pc le ricerche per kit di sopravvivenza

Dov'è Filippo Turetta? Le ricerche del 22enne scomparso sabato scorso si sono fatte ancora più serrate dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin. L'inchiesta a suo carico ora riporta l'accusa di omicidio, ma il presunto killer dell'ex fidanzata non si trova. Per gli inquirenti, è vivo. La famiglia, tramite il suo legale, ha diffuso l'ennesimo appello a tornare a casa e sostiene di non sapere dove si trovi né come stia affrontando le spese della latitanza. Intanto, dalle analisi fatte sul suo computer, sono emerse delle chiavi di ricerca che potrebbero essere collegate al femminicidio di Giulia. L'ultimo rifornimento all'auto sarebbe stato fatto a Cortina, e il benzinaio avrebbe trovato delle banconote sporche di sangue.