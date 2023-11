Turetta in Italia sabato 25 novembre: «Oggi i due papà potrebbero incontrarsi»

Filippo Turetta, presunto assassino di Giulia Cecchettin, verrà trasferito dalla Germania all'Italia sabato 25 novembre. Caso vuole che la data coincida con la la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e con tutte le manifestazioni in programma, molte delle quali proprio in memoria della 22enne, prossima alla laurea, che Turetta avrebbe ucciso.