Filippo Turetta, «le cure mancate». Cinque incontri con lo psicologo: «Parlava di Giulia Cecchettin, di timidezza e difficoltà negli studi»

Gli psicologi sentiti dai carabinieri

Gli investigatori che continuano ad indagare sulla morte di Giulia Cecchettin sentiranno anche gli psicologi che hanno avuto in cura Filippo Turetta. Dottori che, ai primi di settembre, erano stati contattati proprio da Filippo Turetta che, attraverso il Cup dell'Ulss 6 di Padova, per fissare una serie di appuntamenti: il 22 settembre, il 3, il 17 e il 27 ottobre e il 3 novembre. Al sesto appuntamento, però, Filippo non c'è mai andato: quel 17 novembre era lontano, fuggito prima in Austria e poi in Germania.