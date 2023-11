Filippo Turetta è arrivato a Verona, nello stesso carcere di Benno Neumair. Interrogatorio e psicologo: i prossimi step

Filippo Turetta, appena arrivato nel carcere di Verona, farà un primo passaggio nel reparto infermeria dell'istituto penitenziario di Montorio per valutazioni da parte dell'equipe psicologica e psichiatrica. Reparto dove potrebbe stare qualche giorno prima di essere trasferito nella sezione «protetti», dedicata ai detenuti accusati di reati a «forte riprovazione sociale», come i «sex offender» che prevede che non abbiano alcun contatto, a loro tutela, con detenuti per altre tipologie di reati.



La protezione e i prossimi step

Turetta sarà anche sorvegliato a vista 24 ore su 24 in cella singola, per evitare gesti autolesionistici. In queste ore Turetta sta incontrando, intanto, il suo legale Giovanni Caruso, mentre per rimanere a colloquio in carcere con i suoi genitori dovrà attendere, come prevedono le procedure in questi casi, la conclusione della fase dell'interrogatorio di garanzia, ossia i prossimi giorni.