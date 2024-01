«Il mio fidanzato non vuole rimuovere il tatuaggio fatto con la ex con cui continua a sentirsi: dovrei annullare il matrimonio?»

Una ragazza (e futura sposa) ha rivelto di essere tentata di annullare il matrimonio a causa di un tatuaggio del suo fidanzato. La donna, 24 anni, ha condiviso il suo dilemma su Reddit, sottolineando l'insistenza del suo fidanzato, 28 anni, nel mantenere un tatuaggio identico a quello della sua ex ragazza, con cui è ancora in contatto.

Cinque anni fa, lui e la sua ex si erano fatti tatuare lo stesso soggetto sui polsi durante una relazione che stava per essere coronata in un matrimonio, ma che si era conclusa dopo il tradimento di lei. Lui ha conservato il tatuaggio come ricordo del loro tempo insieme e si è rifiutato di rimuoverlo, scatenando la preoccupazione della fidanzata. Gli utenti di Reddit hanno consigliato alla donna di rivalutare il matrimonio, ha scritto il Daily Mail.