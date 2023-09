Fedez, come sta: l'emorragia, il ricovero in ospedale e le trasfusioni. Cosa è successo

Fedez è ricoverato in ospedale dopo un'emorragia interna. Come sta oggi il rapper? A darne notizia è stato lo stesso cantante nel pomeriggio di ieri, 29 settembre, che sui social ha rassicurato i fan in merito al suo stato di salute. «Grazie a due trasfusioni sto molto meglio», ha scritto nelle sue Instagram stories. Il marito di Chiara Ferragni è stato operato a marzo del 2022 per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas, scoperto durante un controllo di routine. L'intervento, eseguito al San Raffaele di Milano, durò circa sei ore. Oggi la paura che ritorna con il ricorvero in ospedale. Ecco cos'è successo.

