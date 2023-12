Fantasanremo, quotazioni e regolamento: quanto valgono i cantanti in gara? Emma e Annalisa regine da 23 baudi. I bonus e malus

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Fantasanremo, il gioco che corre in parallelo alla Festival di Sanremo che negli anni ha conquistato migliaia di fan. Nato in maniera goliardica e amatoriale, è diventato una vera e propria sfida nella sfida che oggi vanta sponsor di livello e grande partecipazione anche da parte degli artisti in gara. Chiunque può partecipare e creare la propria squadra, da monitorare durante i giorni del Festival con un occhio alla tv e uno allo smartphone. Come da tradizione, il regolamento prevede "bonus" e "malus" ogni volta diversi, e le "fantaquotazioni", i punteggi attribuiti ai cantanti. A svettare, quest'anno, le regine Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso, Angelina Mango.