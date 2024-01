Famiglia sotto choc, entra nel pollaio e trova un coccodrillo: «All'inizio credevamo fosse una lucertola»

Quanti possono vantarsi di avere un coccodrillo in giardino? La scoperta tragi-comica di una famiglia australiana sta facendo il giro del web per l'incredulità della notizia.

Entrare nel pollaio della propria abitazione e imbattersi in un coccodrillo di un metro non succede tanto spesso. La famiglia inizialmente credeva che si trattasse di un goanna, una specie di lucertola molto diffusa in Australia e nel sud-est asiatico. Ma, guardando da vicino... l'amara scoperta. Fortunatamente, tutti i membri della famiglia stanno bene e non hanno riportato ferite, comprese le galline che erano nel pollaio.