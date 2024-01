Fabrizio Corona a processo per estorsione: «Ricatto a una scrittrice con un video hard». I due avevano avuto una relazione

Ancora guai per Fabrizio Corona. L'ex paparazzo dei vip finisce nuovamente a processo con l'accusa di tentata estorsione, per una vicenda - già emersa nei mesi scorsi - scaturita dalla denuncia di una donna. Quest'ultima si era rivolta a Corona nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare, ma avrebbe subìto a suo dire (e stando anche alle indagini concluse alcuni mesi fa), un presunto ricatto con al centro un video intimo che la ritraeva e che lui aveva realizzato.