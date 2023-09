Esplosione alla Sabino di Casalbordino, tre morti. Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai

Un'esplosione poco fa è avvenuta alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, in provincia di Chieti, in Abruzzo. E il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre morti: lo hanno confermato gli inquirenti.

Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai.

Esplosione in fabbrica, chi erano i tre operai morti: Paolo, Nicola e Carlo lasciano mogli e figli

Ennesima tragedia legata alle fabbriche di fuochi d'artificio

Esplosione alla Sabino di Casalbordino, due morti. Nel 2020 in un altro incidente persero la vita 3 operai https://t.co/MVhISJtHP6 — Leggo (@leggoit) September 13, 2023

Le cause del'esplosione alla Sabino

L'esplosione si sarebbe verificata pochi minuti fa alla Sabino Esplodenti per cause ancora in corso di accertamenti.

Secondo le prime informazioni fornite dal 118 ci sarebbero delle vittime, almeno due.