Emanuela Fanelli: «Sono single, mi piace essere ordinata ma che non mi si guardi troppo. Nella vita sbatto contro le cose»

Emanuela Fanelli, romana (è nata e cresciuta a Morena), 37 anni, sta vivendo un momento d'oro nella sua carriera d'attrice. Lo scorso maggio ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista in Siccità di Paolo Virzì, con lo stesso regista ha poi girato Un altro Ferragosto, seguito di Ferie d’agosto, uscito da poco nelle sale, ed è nel cast del film dell’anno, C’è ancora domani di Paola Cortellesi (è Marisa, l’amica di Delia). Poi c'è il ritorno nella seconda stagione della serie Sky Call me Agent, dove interpreta un altro personaggio cult, entrato nel cuore delle persone, Luana Pericoli: l'attrice mitomane che tormenta Corrado Guzzanti.