Covid, Ema: «I nuovi vaccini approvati sono efficaci contro la variante Eris»

I nuovi vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, proteggono anche dalla variante Eris. Lo ha affermato la direttrice dell'Ema Emer Cooke rispondendo a una domanda dell'ANSA. L'ultima versione di Omicron, la variante Eris (EG.5), è presente sia in Europa che in Italia, dov'è divenuta dominante con il 43,5%. Si tratta, secondo gli ultimi studi, di una variante più resistente e con una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali.

