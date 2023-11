Tre bambini accoltellati, terrore a Dublino: guerriglia in strada e auto in fiamme. Cosa sta succedendo

Caos e sangue in Irlanda, dove un aggressore solitario ha accoltellato nel cuore di Dublino, di fronte a una scuola elementare, tre bambini e una donna, prima di finire a sua volta ferito e bloccato da diversi passanti. La Garda, la polizia irlandese, ha inizialmente accantonato un'ipotetica pista terroristica; salvo poi precisare di non voler per ora escludere a priori "alcun movente" e di non confermare come certa né la versione del possibile raptus di uno squilibrato, né quella d'un attacco motivato da un qualche delirio personale.