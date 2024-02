«Il dottore mi ha detto che sono immondizia e mi ha trattata male»: la paziente (ex tossicodipendente) in lacrime durante la visita

Le professioni di ambito medico presentano varie difficoltà, non solo dal punto di vista puramente tecnico ma anche a causa dell'enorme responsabilità che deriva dal doversi occupare della salute dei pazienti: un solo errore, una noncuranza, può provocare danni irreparabili. Oltretutto, per quanto ai più possa sembrare ovvio, non è possibile fare discriminazioni tra chi si vuole curare e chi, invece, per qualsiasi motivo, non ci va proprio a genio.

Eppure, può succedere che dei sentimenti di astio e dei pregiudizi si facciano largo anche negli studi medici e nelle sale operatorie, come viene raccontato da una ragazza, ex tossico dipendente, tramite un video pubblicato su TikTok. Secondo quanto riporta @fumptruck, durante la visita il dottore ha espresso in maniera affatto velata il disprezzo nei confronti del suo passato e le ha rivolto delle parole davvero sgradevoli, tanto da farla scoppiare a piangere.