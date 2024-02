Dargen D'Amico parla di immigrazione ma Mara Venier lo zittisce: «Non ora, qui si parla di musica». Ira sui social: «Censurato dalla Rai»

Attualità e Sanremo si intrecciano nel fil rouge delle polemiche. Al centro delle polemiche c'è Dargen. Il cantante ha presentato un canzone dal titolo Onda alta il cui testo parla di migranti, di come rischiano la vita per attraversare un mare che non perdona e di come la colpa sia di tutti. Prima del messaggio di Ghali «stop al genocidio», nella serata del debutto proprio Dargen aveva preso posizione sul «cessate il fuoco» a Gaza. Nella prima sera, con una giacca su cui erano appuntati dei peluche, il cantante aveva chiesto ad Amadeus qualche secondo di tempo per un breve discorso:

«La mia nipotina è a studiare a Malta. Non tutti i bambini hanno questa fortuna. Nel Mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe senza acqua, senza cibo. In questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio, non accettano la scena muta. Cessate il fuoco».



Nel corso della puntata di Domenica in, condotta da Mara Venier, il cantante si è esibito e poi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sul parte dell'Ariston.