Covid, addio all'isolamento dei positivi: ecco il decreto. «Si potrà uscire e andare al lavoro anche da malati»

Sono passati tre anni e cinque mesi da quei terribili giorni del lockdown, e finalmente l'incubo della pandemia di Covid-19 sembra essere alle spalle: stavolta in maniera definitiva. Il governo sta infatti lavorando alla bozza del decreto che dovrebbe prevedere l'addio all'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al virus Sars-CoV-2: sarà dunque possibile uscire di casa e andare al lavoro anche essendo positivi al Covid, e anche con la malattia in corso.

Covid, verso l'addio all'isolamento dei positivi: «Vaccinazioni in autunno». Nuova variante Eris sale in Italia

