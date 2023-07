Medico di base va in pensione e distrugge il telefono a bastonate: «Lavoravo 16 ore al giorno, ora basta»

di Redazione web

In pensione dopo 39 anni di lavoro, ha voluto sfogarsi con un gesto liberatorio. Ugo Gaiani, che negli ultimi 33 anni ha lavorato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, come medico di base (dopo che nei primi sei anni aveva lavorato in guardia medica tra Appennino Reggiano e Modenese, in particolare a Riolunato), era stanco di lavorare: per questo è andato in piazza davanti ai suoi ormai ex pazienti, ha preso il suo cellulare e lo ha spaccato a bastonate.

Pensava di essere incinta a 18 anni, ma fa una scoperta choc: «La vita è troppo breve»

Chiama il medico e scopre di essere morto, la spiegazione: «Ecco com'è andata»

Medico va in pensione e distrugge il telefono

Un momento liberatorio, come racconta Qn-il Resto del Carlino, che ha organizzato il medico stesso venerdì scorso, nel suo ultimo giorno. Ha chiamato pazienti e amici abbracciandoli uno ad uno, offrendo loro una festicciola con rinfresco d'addio. Infine il colpo di scena: con maglietta dei San Antonio, cappellino da battitore e mazza da baseball, il medico ha distrutto simbolicamente il telefono dell'ambulatorio. «L'ho fatto - ha spiegato il dottor Gaiani - perchè negli ultimi anni la reperibilità era diventata un incubo, dallo stress a tanti problemi che hanno influito sulla mia condizione generale».



Una riflessione che tocca le tante difficoltà che sta attraversando la categoria dei medici di base in tutta Italia. «Sono arrivato a lavorare 16 ore al giorno, dormendo poco la notte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA