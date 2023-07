Chiama il medico e scopre di essere morto, la spiegazione della Regione: «Ecco com'è andata davvero»

di Redazione web

Chiama il medico e scopre di esseere morto: una storia davvero incredibile quella di Pietro Fanticini, 76 anni, di Reggio Emilia, scambiato per un omonimo passato a miglior vita per colpa di un errore. E ora viene fuori la verità e viene svelato il mistero: a spiegarlo è la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.



«Il caso si è verificato perché un notaio ha inserito il codice fiscale del signor Pietro Fanticini al posto di quello di un altro contribuente, omonimo, in sede di dichiarazione di successione di quest’ultimo. A seguito della segnalazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ha corretto l’errore e ha contattato il professionista, che ha conseguentemente trasmesso la dichiarazione di successione con il codice fiscale giusto. L’ufficio ha quindi provveduto ad annullare la successione errata e a comunicare al contribuente la soluzione del caso».

La vicenda

Scusi ma lei è morto! Un'esclamazione di fantozziana memoria, quella che forsa ha ascoltato Pietro Fanticini, 76 anni, di Reggio Emilia scambiato per un omonimo, l'unico della sua città, passato a miglior vita. Ed è ancora più ironico sapere che è stato il medico curante a dire al pensionato che non poteva dargli la ricetta perché il sistema informatico lo dava per defunto.

Il 76enne, produttore di Parmigiano Reggiano in pensione, è diventato il protagonista di una vicenda surreale, nata da uno sbaglio pare commesso dall'Agenzia delle Entrate. «Per errore ero stato scambiato con un mio omonimo residente sempre a Reggio morto lo scorso 2 dicembre.

Tanta ironia

Il signor Fanticini ha interpretato questo errore come un augurio di lunga vita e l'ha presa bene, scatenando anche l'ironia social. Infatti, sulla pagina del padre è uno dei tre figli, Lorenzo, a scrivere «papino ringrazia tutti. Se volete fargli le condoglianze per la sua dipartita, potete scrivergli un messaggio via whatsapp: vi risponderà in tempi brevissimi! O comunque prima che gli tolgano di mano il telefono per chiudere la cassa».

