Corona e il sogno americano: «Ridatemi il passaporto, voglio lavorare negli Usa e fare documentari»

Fabrizio Corona volta pagina e ricomincia dall'America. O almeno è quello che vorrebbe fare, chiedendo che gli venga restituito il passaporto, ma non per darsi alla fuga, a quella non ci pensa. Gli serve per poter realizzare finalmente il sogno di una vita, che non è la fotografia, ma la realizzazione di un documentario.

«Rivoglio il mio passaporto, che non mi servirebbe per scappare», ha dichiarato davanti ai giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano.