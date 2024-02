Colosseo, caos biglietti. La direttrice: «Stop accaparramenti e illegalità sui ticket»

Il Colosseo, nella top cinque dei monumenti più visitati al mondo, è al centro di una polemica, o meglio, lo è la gestione della vendita dei biglietti per visitarlo. A Roma è scoppiata la polemica. «Ci sarà un controllo stretto di tutti i biglietti che saranno distribuiti, ci sarà un avviso pubblico a fine mese in cui chiederemo i vari requisiti per i tour operator che potranno accreditarsi al parco. I biglietti saranno destinati equamente, anche secondo la capacità economica, ci sarà un numero entro il quale non si potrà andare: sarà impossibile l'accaparramento». Lo ha detto la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, intervenendo in commissione capitolina Turismo sul tema della bigliettazione del monumento.

Il punto della direttrice

«Stiamo puntando anche sulle visite di qualità - ha aggiunto - saranno scartati gli operatori che vendono il biglietto con una mappa o con un video, saranno proprio fuori dalle liste. Tutte le società e i tour operator saranno tracciati dall'inizio alla fine: nel momento in cui ci sarà un comportamento scorretto saranno fuori e non potranno più acquistare i biglietti».