Ciro Grillo, domani udienza clou: in aula la ragazza che denunciò lo stupro

Una nuova udienza, chiave, si svolgerà domani mattina, al tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Domani, a partire dalle undici, sarà ascoltata la ragazza italo-norvegese, che nel luglio del 2019 denunciò il presunto stupro di gruppo che avrebbe subito dai quattro ragazzi imputati nel processo. La giovane, che oggi ha 23 anni e vive all'estero, verrà accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano.

Le accuse

Ma quali sono le accuse contro i quattro imputati? «Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno», «afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka» e «costretta ad avere rapporti di gruppo» dai quattro giovani indagati che hanno «approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica» di quel momento. Sono soltanto alcune delle accuse della Procura di Tempio Pausania (Sassari) a carico dei quattro ragazzi della Genova bene. Pagine su pagine di orrori raccontati dalla giovane studentessa italo-norvegese, oggi ventiduenne, che avrebbe subito, quel 17 luglio di quattro anni fa. L'accusa è rappresentata in aula direttamente dal Procuratore capo Gregorio Capasso. Le indagini sono state chiuse per due volte. Secondo la Procura non fu «sesso consenziente», come dice invece la difesa degli indagati.