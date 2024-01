«Ha chiamato da un numero sconosciuto e mi ha detto che sono suo padre. Il test del Dna è positivo ma io non ho mai voluto figli. Cosa le dico?»

La vita a volte prende delle svolte totalmente inaspettate e ci si ritrova catapultati in una realtà che non sembra assomigliare più a quella in cui ci eravamo abituati a vivere. In questi casi è certamente difficile trovare la forza per sforzarsi a mettere a fuoco il nuovo ambiente che ci circonda e, soprattutto, capire come ricostruire una quotidianità in un luogo familiare ma sconosciuto.

A un uomo è bastata una chiamata inaspettata da un numero degli Stati Uniti, qualche mese fa. Una voce femminile, al telefono, ha annunciato: «Penso che tu possa essere mio padre». Un'ondata di pensieri e preoccupazioni si sono affollati nella confusione della sua mente, e dopo la conferma del test del Dna - l'ultima speranza di un errore infranta - il "neo papà" 39enne non sa come gestire la situazione e ha chiesto aiuto su Reddit.