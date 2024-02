Laura Porta, infermiera incinta all'ottavo mese, muore dopo un malore a 37 anni. Il piccolo nasce col cesareo: è grave

Una donna incinta di otto mesi, è morta dopo essersi sentita male in casa a Pistoia. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Jacopo, i medici hanno provato a rianimarla a lungo, per permettere anche la nascita del piccolo con il cesareo, che ora si trova all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in condizioni gravi. Laura Porta, 37 anni, era un'infermiera che prestava servizio a Prato e faceva volontariato nell'associazione Misericordia di Pistoia. La donna è morta il 18 febbraio intorno alle 22.