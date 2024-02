Malore improvviso mentre sposta l'auto, Gianfranco si accascia e muore: era papà di quattro figli

di Tito Di Persio

Scende da casa per spostare l’auto, accusa un malore e muore: Gianfranco Triponi aveva 63 anni. Era marito e padre di quattro figli. Il dramma è successo ieri mattina, poco prima delle sei, in via Cavour, nei pressi del municipio a Roseto.

A prestare il primo soccorso ed a chiamare i soccorsi è stato un passante. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza del posto e un’auto medica del 118 di Giulianova. I sanitari, una volta arrivati, hanno cercato di fare di tutto per rianimare il 63enne, purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. È molto probabile che un infarto fulminante sia stato la causa del decesso.

Chi era la vittima

La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Giulianova.

