I bimbi insorgono contro il comune: «Rivogliamo la giostra». La petizione per salvare il carosello amato dai più piccoli

La comunità di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, si è unita in segno di protesta contro la chiusura della giostra in piazza Pisacane, gestita da più di 10 anni dal signor Teo Natali. Un'attrazione divenuta storica per i più piccoli del paese e che ora è stata rimossa dall'amministrazione comunale.

L'iniziativa

L' iniziativa, promossa da esercenti, imprenditori e famiglie, è visibile su Facebook, alla pagina dedicata: "I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo".