Bambino di 6 anni cade da una giostrina e sbatte la testa: ricoverato in codice rosso

di Redazione web

Un bambino di sei anni è stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da una giostrina. È accaduto ieri sera nella villa comunale di Rotondi, in provincia di Avellino. Nella caduta ha riportato un trauma alla testa. I sanitari del 118 di Cervinara ( Avellino) intervenuti sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e con un'ambulanza medicalizzata è stato poi trasferito all'ospedale 'San Pio' di Benevento.

Intervento salvavita al Bambino Gesù: nuova valvola polmonare senza bisturi

Bambina morta in auto, il papà di Stella: «Pensavo di averla lasciata al nido, non so cosa sia successo»

Le condizioni del bambino, secondo i sanitari dell'ospedale sannita che lo hanno sottoposto a tutta una serie di esami diagnostici, non sarebbero gravi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA