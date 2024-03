Cercare lavoro senza sprecare tempo, le 5 priorità secondo l'esperto: «Non mandate candidature ovunque, siate selettivi»

La ricerca del lavoro è per tanti un processo estremamente frustrante e sempre più spesso si incontrano, specialmente sul web, resoconti di persone che per mesi e mesi hanno continuato a inviare centinaia (e migliaia) di curriculum ad aziende, senza essere degnati di una risposta nella maggior parte dei casi.

I più fortunati riescono ad aggiudicarsi qualche colloquio, ma si tratta solo del secondo di diversi step che non assicurano certo un impiego ma che fanno aumentare la pressione e lo stress. La situazione dovrebbe essere migliore, al giorno d'oggi, grazie alla possibilità di inviare candidature con un solo click, eppure in molti casi non è così.

Donald Knight, capo del personale di Greenhouse (una piattaforma di assunzioni), mette in guardia proprio sulla tendenza contemporanea di limitarsi a inviare il maggior numero di cv possibile senza tenere in conto quelle che sono le vere priorità nel cercare un lavoro: referenze, connessioni, selezione, personalizzazione e... non cercare di ingannare il sistema.