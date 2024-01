Election Day, Poste, cybersicurezza, anziani, Rai e fisco: tutte le misure approvate dal Consiglio dei ministri

Dall'Election day al fisco, dalla stretta sulla beneficenza (con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer), all'assegno per gli anziani. Varie le misure approvate dal Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio. Via libera anche al disegno di legge sulla cybersicurezza. Nei piccoli comuni, poi, cambia il limite del mandato dei sindaci. Approvate anche le regole per la privatizzazione di una quota di Poste.

Election day, via libera del Consiglio dei ministri

Tra i provvedimenti più rileventi il decreto legge per l'Election day che, tra le novità, fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno, con la possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite. Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con "un livello di bisogno assistenziale gravissimo" e un Isee sotto i 6.000 euro.