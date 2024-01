Cavallo morto a causa dei botti di Capodanno, addio a Tornado: «Non posso accettare di averti perso a causa di chi si diverte con i fuochi»

La più recente vittima dei petardi e dei fuochi d'artificio sparati a Capodanno è un cavallo irlandese di 22 anni, che, impaurito, è rimasto ferito, per poi essere sedato e successivamente abbattuto. Carolina, la proprietaria che gestisce un bed and breakfast nel Torinese, ha espresso tutto il suo dolore: «Non posso accettare di averti perso a causa di persone che si sono divertite con i fuochi». Come rivelato dal marito, non possono presentare denuncia contro ignoti perché i petardi non sono stati lanciati nella loro proprietà.

La drammatica storia arriva dal b&b Oca Carolina, che si trova a Buttigliera Alta, frazione Cornaglio, nel Torinese. Carolina e il marito Massimiliano, che gestiscono il bed & breakfast, hanno voluto esprimere la loro tristezza e rabbia sui social, increduli di fronte alla tragedia che ha colpito il povero animale.

«Avrai giustizia! Lo farò in tuo nome. Se i fuochi sono vietati, mi chiedo perché? Te lo prometto Tornado.Tutti devono sapere», ha scritto in un post su Facebook.