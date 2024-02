Eutanasia di coppia per l'ex premier cattolico olandese Dries van Agt e sua moglie: «Se ne sono andati mano nella mano»

Eutanasia di coppia. Una pratica che sta prendendo piede in Olanda. Dal 2020 i casi di persone che decidiono di ricorrere insieme all'eutanasia sono cresciuti di anno in anno. Gli ultimi a praticarla sono stati Dries van Agt, ex primo ministro olandese, estrazione cattolica, e sua moglie Eugene. Eutanasia a 93 anni, una decisione presa per le precarie condizioni di salute in cui la coppia versava da tempo.

Chi era van Agt

Van Agt è stato primo ministro in Olanda dal 1977 al 1982. Cattolico - fu il primo leader del partito d’Appello Cristiano-Democratico - era sposato con Eugene da anni. La notizia della loro scelta comune è stata data dal Rights Forum, gruppo fondato dallo stessto Van Agt nei suoi ultimi anni.

Celebre per la sua eloquenza e per la sua passione per la bicicletta, aveva fondato il gruppo filo-palestinese nel 2009 ha fondato il Rights Forum. Se n'è voluto andare mano nella mano con la donna che ha amato.

Il suicidio assistito in Olanda

Il suicidio assistito e l'eutanasia sono praticabili in Olanda. Sono riconosciuti per legge nei Paesi Bassi dai primi anni del 2000. In base a precise condizioni: la volontà di morte che si protrae per lungo tempo, la sofferenza senza possibilità di sollievo

