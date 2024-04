Orrore sulla Pontina, cavallo investito e ucciso. Ferito il conducente dell'auto È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente







di Alessandro Piazzolla Tragico incidente questa notte sulla Pontina, cavallo investito e ucciso. È accaduto sulla 148 all'altezza del centro commerciale Aprilia due sulla carreggiata in direzione Latina. L'animale, che stava galoppando sullarteria, è stato centrato da due auto che procedevano in direzione del capoluogo pontino. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al cavallo, morto sul colpo. Ferito anche il conducente di una delle due auto coinvolte nel sinistro. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per maggiori accertamenti. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente. Gli agenti, inoltre, indagano sulla provenienza del cavallo, probabilmente scappato da qualche abitazione o azienda privata della zona. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 12:42

