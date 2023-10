Carrello Tricolore, «avvio lento nei supermercati». Cosa sta succedendo nelle principali città italiane

Carrello Tricolore, l'adesione è stata alta ma la partenza rallentata. «Attendiamo la cartellonistica dalla sede centrale, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni». «In settimana sicuramente saremo pronti». È una partenza lenta quella del “Trimestre anti-inflazione”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: che si riscontra in diversi supermercati di Roma, che hanno aderito all'iniziativa, ma che di fatto non sono ancora partiti ufficialmente con le vendite a prezzi calmierati. In un supermercato del centro non si trovano esposti né il logo dell'iniziativa all'esterno e nemmeno le etichette sugli scaffali che indicano i prodotti a prezzo calmierato: anche se fin dalla mattina diversi cittadini sono arrivati convinti di trovare già gli sconti. «Ci sono state varie persone questa mattina che ci hanno chiesto, perché l'avevano sentito alla televisione», spiegano le dipendenti alla cassa. «Noi stiamo ancora aspettando che ci mandino il materiale, ma in settimana saremo sicuramente pronti».

Carrello tricolore, scatta oggi il ribasso dei prezzi: dalla pasta ai prodotti per l’infanzia, cosa tutti i prodotti scontati e i negozi aderenti