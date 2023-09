Carol Maltesi, la mamma contro Davide Fontana ammesso alla giustizia riparativa: «Quel mostro tornerà libero, ho paura»

Davide Fontana, l'uomo che ha ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi nel gennaio del 2022, è stato inserito nel programma di giustizia riparativa dal tribunale di Busto Arsizio. È il primo caso in Italia. Una notizia che ha sconvolto la famiglia della vittima. «Il sì dei giudici al reinserimento dell’assassino di mia figlia? Non è possibile, questa è un’ingiustizia... Adesso temo davvero che un giorno il mostro che ha massacrato e fatto a pezzi Carol possa tornare libero. Ora - dice Giuseppina Maltesi al Corriere della Sera - ho realmente paura per me, per il mio nipotino che ha solo sette anni e anche per altre persone...».

