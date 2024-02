Carlo, la dieta imposta durante le cure contro il tumore: niente pranzi e latticini limitati (sì a biscotti e maionese)

L'annuncio della malattia di Re Carlo è stato un fulmine a ciel sereno per la famiglia reale e per i fan della Corona inglese. L'attuale monarca «ha un cancro e ha iniziato le cure necessarie», dice Buckingham Palace in una nota. La diagnosi del tumore arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata.



Per anni ha seguito un'alimentazione attenta, con molti prodotti di qualità, prevedenti anche dalla sua fattoria. Ma al momento l'attenzione per il suo regime alimentare è ancora più alta: a Corte ora c'è un cuoco vegano che controlla la sua dieta. Unica eccezione i biscotti e la maionese, come riporta la stampa inglese.