Carburanti alle stelle, lo Stato incassa: 2,3 miliardi tra Iva e accise. Il ministro: «Da noi prezzi più bassi in Ue»

Il prezzo dei carburanti continua a salire: i consumatori si infuriano, il governo glissa, lo Stato incassa. È la paradossale situazione che vive l'Italia in questi giorni, con i carburanti che stanno salendo ogni giorno a prezzi record, ma il Ministero sottovaluta i rincari e parla di «prezzi più bassi d'Europa». A far salire il livello del dibattito c'è però una stima di Assoutenti, che chiede al governo un intervento immediato e mette in dubbio la validità dei cartelloni con i prezzi medi, voluti dall'esecutivo: secondo questa stima, tra esodo e controesodo estivo, lo Stato incasserà una cifra monstre nel giro di poche settimane.

