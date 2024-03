Britney Spears hot su Instagram, il gioco delle ombre scatena i fan e lei chiude i commenti

Britney Spears, da un po' di anni a questa parte, pubblica molti scatti e video osè sul proprio profilo Instagram: balletti con movimenti alquanto sexy oppure foto in cui indossa pochi centimetri di stoffa o... nulla. Le immagini di lei completamente nuda, ultimamente, sono diventate una costante nel suo profilo ma lei, come ha dichiarato più e più volte, ama celebrare il suo corpo e la sua femminilità... così come mamma l'ha fatta. In una delle ultime foto, però, anche l'ombra di chi scatta è diventata protagonista suo malgrado e il motivo è presto detto.