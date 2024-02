Britney Spears: «Ho pomiciato con Ben Affleck una sera, ma l'avevo dimenticato»

di Redazione Web

Britney Spears sotto i riflettori ancora una volta per le sue dichiarazioni. Questa volta è il turno dell'attore hollywoodiano Ben Affleck, 51 anni, che dopo vent'anni è tornato con la sua ex Jennifer Lopez, con la quale è sposato dal 2022. Tramite un post pubblicato sui social, Britney ha sbalordito i fan rivelando di aver baciato proprio l'attore americano. Quando? Una sera al bar. Ma di quel giorno, purtroppo, la popstar non può rivelare altro... farà forse infuriare la moglie di Ben?

Il post

Britney Spears ha condiviso uno scatto in bianco e nero su Instagram che ritrae lei e Ben Affleck molti anni fa. Accanto a loro c'è anche la cantautrice Diane Warren, 67 anni. «È un attore fantastico. Non vi ho detto che quella sera ho pomiciato con Ben, onestamente l'avevo dimenticato. Vorrei potervi raccontare la storia che è successa prima», ha scritto Britney sotto il post. Poi ha aggiunto: «Oh, cielo, sto facendo la pettegola».

Adesso in molti si stanno domandando se il bacio con il sex symbol Ben Affleck sia stato così terribile da farlo dimenticare all'autrice di Toxic.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA