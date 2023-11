Bonus psicologo, firmato il decreto con i nuovi fondi: domanda fino a 1.500 euro a persona

Bonus psicologo. La soluzione per sbloccarlo è arrivata. Cinque milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024 da ripartire tra le Regioni: questo quanto prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. I cittadini - spiega una nota della Salute - potranno richiedere il contributo all'Inps e per l'anno 2023 il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza.