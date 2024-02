Bonus mamme, a gennaio non era in busta paga. Quando arriva e quanto vale? Ecco la circolare dell'Inps

Era previsto da gennaio 2024, ma in busta paga, del bonus per le mamme lavoratrici, non c'è traccia. La misura del governo pensata per venire in contro alle esigienze di quelle famiglie con due o più bambini però arriverà. E verrà versata anche per il primo mese dell'anno, anche se successivamente. Lo ha chiarito l'Inps in una circolare sulla disposizione contenuta nella legge di Bilancio che consiste che prevede l'esonero della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici (9,19% della retribuzione) fino a un massimo di 3mila euro su base annua a carico della lavoratrice con due o più figli. L'incentivo è fino a un massimale di 3.000 euro lordi ed è previsto per il triennio 2024-26.