Bonus mamme nello stipendio di maggio: «Nella busta paga anche gli arretrati». Tutto quello che c'è da sapere

Bonus mamme per le lavoratrici statali in busta paga da maggio. La decontribuzione arriva con lo stipendio del prossimo mese dopo l'aggiornamento del sistema NoiPA che - dopo aver causato i ritardi nei pagamenti rispetto alle lavoratrici del privato - è stato portato a termine e c'è stata la possibilità - per chi avesse i requisiti - di presentare domanda.