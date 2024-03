Assegno unico tagliato, Adi sospeso a marzo (senza Isee aggiornato): come recuperare arretrati e mettersi in regola

Assegno unico e assegno in inclusione. Per il primo i pagamenti sono partiti dal 18 marzo, mentre la ricarica della carta Adi invece è scattata il 15 e sarà completata il 27 del mese. Ma alcuni hanno trovato la "sorpresa" del contributo per i figli a carico ridotto (hanno cioè ricevuto l'importo minimo pari a 57 euro, ossia quello che si riceve con un Isee superiore ai 45.574,96 euro), mentre i beneficiari dell'Adi non hanno ricevuto per niente l'accredito mensile (e non lo riceveranno). Perché? La chiave della situazione è l'Isee.