Bollette mercato libero, paga di più il 95% delle famiglie che ha lasciato quello tutelato: le offerte

Non ci saranno proroghe per la fine del mercato tutelato di luce e gas, destinato a chiudersi nei primi mesi del 2024. Le tariffe in bolletta fissate dallo Stato finiranno quindi come previsto dalla legge il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile per l'elettricità. Un grande problema per le famiglie, considerando che secondo alcuni dati il 95% di coloro che sono passati al libero mercato paga di più. Vediamo nel dettaglio tutti i dati e cosa sapere in vista di questo cambiamento.