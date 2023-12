Baricco e la malattia: «Ora faccio la vita che mi piace e sono felice». Lo scrittore si racconta al pubblico

Alessandro Baricco, esplorando diversi ambiti, dal cibo alla politica, ai corpi, all'insegnamento, e alla vita, sia a Roma che a Torino, ha avuto un dialogo con il giornalista Matteo Caccia, in un incontro pubblico inedito dopo il suo secondo intervento al midollo ad agosto per una grave forma di leucemia.

L'evento, ospitato presso la libreria Feltrinelli in via Appia a Roma, ha costituito la seconda tappa di Wild Baricco Live, il podcast pubblicato dal sito Il Post l'8 dicembre scorso. Il rinomato autore di 65 anni ha condiviso il suo punto di vista sulla vita, affermando alla fine della conversazione: «Faccio la vita che mi piace nei limiti di quello che il mio corpo mi consente di fare in questo momento. Sono un uomo molto fortunato, molto privilegiato e molto felice».