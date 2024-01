Barcellona, il comunicato ai tifosi in Arabia Saudita per la supercoppa scatena la polemica: «Evitate sostegno alla comunità Lgbt»

Fa discutere il messaggio del Barcellona ai propri tifosi, in partenza per Riad, in Arabia Saudita, per assistere alla Supercoppa, che sono stati invitati a evitare qualsiasi sostegno alla comunità Lgbt, anche sui social. Non solo, il comunicato ha avvertito che ogni comportamento «indecente» potrebbe essere perseguito legalmente.

«Si raccomanda rispetto e prudenza nei comportamenti in pubblico e nelle dimostrazioni di affetto. Il comportamento indecente, incluso ogni atto di carattere sessuale potrebbe avere conseguenze legali. Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso e le manifestazioni di sostegno al gruppo Lgbt, anche sui social media, possono essere motivo di sanzione», è il testo del messaggio che il club ha fatto arrivare ai propri tifosi che viaggeranno in Arabia Saudita per assistere alla competizione che si terrà giovedì 11 gennaio.